Sandia National Labs
  • Maaşlar
  • Makine Mühendisi

  • Tüm Makine Mühendisi Maaşları

  • San Francisco Bay Area

Sandia National Labs Makine Mühendisi Maaşlar San Francisco Bay Area konumunda

Sandia National Labs şirketinde in San Francisco Bay Area Makine Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $212K tutarındadır. Sandia National Labs şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
company icon
Sandia National Labs
R&D Mechanical engineer
Livermore, CA
Yıllık toplam
$212K
Seviye
Senior Technical Staff Member
Temel maaş
$212K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
6 Yıl
Deneyim yılı
6 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Sandia National Labs?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

The highest paying salary package reported for a Makine Mühendisi at Sandia National Labs in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $263,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandia National Labs for the Makine Mühendisi role in San Francisco Bay Area is $148,000.

