Samolet Information Technologist (IT) Maaşlar Saint Petersburg Metro Area konumunda

Samolet şirketinde in Saint Petersburg Metro Area ortalama Information Technologist (IT) toplam tazminatı year başına RUB 977K ile RUB 1.39M arasında değişmektedir. Samolet şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

RUB 1.12M - RUB 1.31M
Russia
Yaygın Aralık
Olası Aralık
RUB 977KRUB 1.12MRUB 1.31MRUB 1.39M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Samolet?

SSS

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at Samolet in Saint Petersburg Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 1,394,513. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Samolet for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role in Saint Petersburg Metro Area is RUB 977,351.

Diğer Kaynaklar