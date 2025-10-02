Şirket Dizini
Salsify
Salsify Yazılım Mühendisi Maaşlar Portugal konumunda

Salsify şirketinde in Portugal Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer 2 için year başına €54.9K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Portugal medyanı €52.6K tutarındadır. Salsify şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer 1
(Giriş Seviyesi)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer 2
€54.9K
€54.9K
€0
€0
Senior Software Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Salsify şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Salsify şirketindeki in Portugal Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €99,392 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Salsify şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Portugal için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €52,562 tutarındadır.

