Safe Security
Safe Security Maaşlar

Safe Security'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $59,467'den üst uçta Satış Mühendisi için $172,354'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Safe Security. Son güncelleme: 8/15/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $59.5K
Veri Bilimcisi
$164K
Ürün Yöneticisi
$71.9K

Satış Mühendisi
$172K
SSS

The highest paying role reported at Safe Security is Satış Mühendisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $172,354. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Safe Security is $118,021.

