Şirket Dizini
Roper Technologies
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Roper Technologies Maaşlar

Roper Technologies şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $2,902 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $149,250 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Roper Technologies. Son güncellenme: 9/18/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

İş Analisti
$63.3K
Müşteri Hizmetleri
$2.9K
Veri Bilimci
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ürün Tasarımcısı
$80.4K
Yazılım Mühendisi
$122K
Çözüm Mimarı
$149K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Roper Technologies şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $149,250 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Roper Technologies şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $101,400 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Roper Technologies için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • AppFolio
  • Appian
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Appen
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar