Root Insurance
Root Insurance Maaşlar

Root Insurance şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $76,500 toplam tazminattan üst seviyede İnsan Kaynakları için $270,970 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Root Insurance. Son güncellenme: 9/18/2025

$160K

Veri Bilimci
Median $120K
Ürün Müdürü
Median $145K
Yazılım Mühendisi
Median $161K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $230K
Veri Analisti
$76.5K
Grafik Tasarımcı
$95.2K
İnsan Kaynakları
$271K
Pazarlama
$159K
Makine Mühendisi
$86.7K
Ürün Tasarımcısı
$133K
İK Uzmanı
$86.7K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Root Insurance şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Diğer Kaynaklar