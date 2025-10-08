Şirket Dizini
Rocket Software
  Maaşlar
  Yazılım Mühendisi

  Full-Stack Yazılım Mühendisi

Rocket Software Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar

Rocket Software şirketinde in India Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer II için year başına ₹1.74M tutarındadır. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹1.49M tutarındadır. Rocket Software şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Software Engineer I
(Giriş Seviyesi)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir Rocket Software?

SSS

Rocket Software şirketindeki in India Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹2,388,599 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Rocket Software şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,494,370 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar