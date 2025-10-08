Şirket Dizini
Rocket Companies
  • Maaşlar
  • Ürün Tasarımcısı

  • UX Tasarımcısı

Rocket Companies UX Tasarımcısı Maaşlar

Rocket Companies şirketinde in United States UX Tasarımcısı tazminat paketi medyanı year başına $107K tutarındadır. Rocket Companies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025

Medyan Paket
company icon
Rocket Companies
Experience Designer
Detroit, MI
Yıllık toplam
$107K
Seviye
Mid
Temel maaş
$97.5K
Stock (/yr)
$0
Prim
$9K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
8 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Rocket Companies?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Rocket Companies şirketindeki in United States UX Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $170,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Rocket Companies şirketinde UX Tasarımcısı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $106,500 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar