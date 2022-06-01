Şirket Dizini
Rocket Companies
Rocket Companies Maaşlar

Rocket Companies'nin maaş aralığı, alt uçta İşe Alım Uzmanı için yıllık toplam ücrette $75,876'den üst uçte Veri Bilimi Yöneticisi için $215,735'ye kadar değişir.

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $131K

Backend Yazılım Mühendisi

Ürün Yöneticisi
Median $183K
İş Geliştirme
$199K

Veri Analisti
$99K
Veri Bilimi Yöneticisi
$216K
Veri Bilimcisi
$109K
Finansal Analist
$119K
İnsan Kaynakları
$94.5K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$171K
Pazarlama
$99.5K
Ürün Tasarımcısı
$171K
Ürün Tasarım Yöneticisi
$183K
İşe Alım Uzmanı
$75.9K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$137K
Çözüm Mimarı
$186K
SSS

Rocket Companies'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $215,735 ücretle Veri Bilimi Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Rocket Companies'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $136,680'dır.

