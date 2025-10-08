Robinhood şirketinde in San Francisco Bay Area Kripto Mühendisi tazminatı L1 için year başına $183K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in San Francisco Bay Area medyanı $185K tutarındadır. Robinhood şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
L1
$183K
$140K
$43K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Robinhood şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
100%
YIL 1
Robinhood şirketinde, RSUs 1 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
100% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% üç aylık)