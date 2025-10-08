Robinhood şirketinde in United States Backend Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına $200K ile L4 için year başına $469K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $272K tutarındadır. Robinhood şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
L1
$200K
$134K
$53.6K
$12.4K
L2
$294K
$180K
$96.2K
$18.5K
L3
$431K
$217K
$190K
$23.4K
L4
$469K
$217K
$230K
$22.7K
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Robinhood şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
100%
YIL 1
Robinhood şirketinde, RSUs 1 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
100% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% üç aylık)