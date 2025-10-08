Şirket Dizini
RLDatix
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Full-Stack Yazılım Mühendisi

RLDatix Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar

RLDatix şirketinde in North Macedonia Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına MKD 345K tutarındadır. RLDatix şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025

Medyan Paket
company icon
RLDatix
Software Engineer
Skopje, AR, North Macedonia
Yıllık toplam
MKD 345K
Seviye
L6
Temel maaş
MKD 345K
Stock (/yr)
MKD 0
Prim
MKD 0
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

RLDatix şirketindeki in North Macedonia Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam MKD 2,294,589 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
RLDatix şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in North Macedonia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat MKD 345,402 tutarındadır.

