Şirket Dizini
Rivos
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Donanım Mühendisi

  • ASIC Engineer

Rivos ASIC Engineer Maaşlar

Rivos şirketinde in United States ASIC Engineer tazminat paketi medyanı year başına $200K tutarındadır. Rivos şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025

Medyan Paket
company icon
Rivos
Senior Member of Technical Staff
Austin, TX
Yıllık toplam
$200K
Seviye
L5
Temel maaş
$200K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
14 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Rivos?

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Rivos şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Donanım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Rivos şirketindeki in United States ASIC Engineer pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $240,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Rivos şirketinde ASIC Engineer rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $200,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Rivos için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Square
  • Coinbase
  • Pinterest
  • Roblox
  • Uber
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar