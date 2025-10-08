Rivian şirketinde in United States Data Architect tazminatı RIV-3 için year başına $144K ile RIV-6 için year başına $254K arasında değişmektedir. Rivian şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
RIV-3
$144K
$140K
$4.4K
$0
RIV-4
$237K
$156K
$72.8K
$7.6K
RIV-5
$240K
$178K
$46.8K
$15K
RIV-6
$254K
$192K
$57.2K
$5K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
50%
YIL 1
50%
YIL 2
Rivian şirketinde, RSUs 2 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
50% hak ediş süresi 1st-YIL (12.50% üç aylık)
50% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% üç aylık)
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Rivian şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Rivian şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)