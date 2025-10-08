Rivian şirketinde in San Francisco Bay Area Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı RIV-3 için year başına $162K ile RIV-6 için year başına $277K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in San Francisco Bay Area medyanı $210K tutarındadır. Rivian şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
RIV-3
$162K
$136K
$24.6K
$1K
RIV-4
$183K
$151K
$29.6K
$2.4K
RIV-5
$238K
$188K
$45.9K
$3.9K
RIV-6
$277K
$202K
$63.8K
$11.6K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
50%
YIL 1
50%
YIL 2
Rivian şirketinde, RSUs 2 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
50% hak ediş süresi 1st-YIL (12.50% üç aylık)
50% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% üç aylık)
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Rivian şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Rivian şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)