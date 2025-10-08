Şirket Dizini
Rivian
Rivian Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar San Francisco Bay Area konumunda

Rivian şirketinde in San Francisco Bay Area Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı RIV-3 için year başına $162K ile RIV-6 için year başına $277K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in San Francisco Bay Area medyanı $210K tutarındadır. Rivian şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
RIV-3
Software Engineer I(Giriş Seviyesi)
$162K
$136K
$24.6K
$1K
RIV-4
Software Engineer II
$183K
$151K
$29.6K
$2.4K
RIV-5
Senior Software Engineer
$238K
$188K
$45.9K
$3.9K
RIV-6
Staff Software Engineer
$277K
$202K
$63.8K
$11.6K
Hak Ediş Takvimi

50%

YIL 1

50%

YIL 2

Hisse Türü
RSU

Rivian şirketinde, RSUs 2 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 50% hak ediş süresi 1st-YIL (12.50% üç aylık)

  • 50% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% üç aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Rivian şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Rivian şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

Rivian şirketindeki in San Francisco Bay Area Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $412,807 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Rivian şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in San Francisco Bay Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $213,750 tutarındadır.

