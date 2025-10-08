Şirket Dizini
Rivian Manufacturing Engineer Maaşlar United States konumunda

Rivian şirketinde in United States Manufacturing Engineer tazminatı RIV-3 için year başına $69.3K ile RIV-5 için year başına $186K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $195K tutarındadır. Rivian şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
RIV-3
Mechanical Engineer
$69.3K
$69.3K
$0
$0
RIV-4
Mechanical Engineer II
$119K
$96.5K
$22.5K
$0
RIV-5
Senior Mechanical Engineer
$186K
$136K
$42.2K
$8K
RIV-6
Staff Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hak Ediş Takvimi

50%

YIL 1

50%

YIL 2

Hisse Türü
RSU

Rivian şirketinde, RSUs 2 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 50% hak ediş süresi 1st-YIL (12.50% üç aylık)

  • 50% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% üç aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Rivian şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Rivian şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



Rivian şirketindeki in United States Manufacturing Engineer pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $253,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Rivian şirketinde Manufacturing Engineer rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $166,000 tutarındadır.

