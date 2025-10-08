Şirket Dizini
Rivian and Volkswagen Group Technologies Backend Yazılım Mühendisi Maaşlar San Francisco Bay Area konumunda

Rivian and Volkswagen Group Technologies şirketinde in San Francisco Bay Area Backend Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $194K tutarındadır. Rivian and Volkswagen Group Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025

Medyan Paket
company icon
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Software Engineer
Palo Alto, CA
Yıllık toplam
$194K
Seviye
L4
Temel maaş
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
Prim
$8K
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Rivian and Volkswagen Group Technologies?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Rivian and Volkswagen Group Technologies şirketindeki in San Francisco Bay Area Backend Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $326,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Rivian and Volkswagen Group Technologies şirketinde Backend Yazılım Mühendisi rolü in San Francisco Bay Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $193,500 tutarındadır.

