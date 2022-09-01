Şirket Dizini
Riskonnect
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Riskonnect Maaşlar

Riskonnect'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Bilimcisi için yıllık toplam ücrette $25,556'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $128,627'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Riskonnect. Son güncelleme: 8/21/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $86K
İş Analisti
$58.8K
Müşteri Hizmetleri
$88.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Veri Bilimcisi
$25.6K
Ürün Yöneticisi
$129K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Riskonnect'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $128,627 ücretle Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Riskonnect'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $86,000'dır.

Öne Çıkan İşler

    Riskonnect için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Uber
  • Databricks
  • Stripe
  • Square
  • Pinterest
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar