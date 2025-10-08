Şirket Dizini
Riot Games
Riot Games Video Oyun Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Seattle Area konumunda

Riot Games şirketinde in Greater Seattle Area Video Oyun Yazılım Mühendisi tazminatı P4 için year başına $292K ile P5 için year başına $367K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Seattle Area medyanı $304K tutarındadır. Riot Games şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025

Ortalama Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Giriş Seviyesi)
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
Staff Software Engineer
$292K
$224K
$0
$67.8K
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir Riot Games?

SSS

Riot Games şirketindeki in Greater Seattle Area Video Oyun Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $396,538 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Riot Games şirketinde Video Oyun Yazılım Mühendisi rolü in Greater Seattle Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $292,000 tutarındadır.

