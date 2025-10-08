Riot Games şirketinde in United States Video Oyun Yazılım Mühendisi tazminatı P1 için year başına $141K ile P5 için year başına $371K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $247K tutarındadır. Riot Games şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
$289K
$231K
$0
$57.2K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
