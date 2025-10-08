Şirket Dizini
Riot Games
Riot Games Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar

Riot Games şirketinde in United States Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı P1 için year başına $140K ile P4 için year başına $292K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $215K tutarındadır. Riot Games şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025

P1
Associate Software Engineer(Giriş Seviyesi)
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
Software Engineer
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
Senior Software Engineer
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
Staff Software Engineer
$292K
$228K
$7K
$57.9K
En Son Maaş Başvuruları
Kariyer seviyeleri nelerdir Riot Games?

SSS

Riot Games şirketindeki in United States Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $326,044 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Riot Games şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $223,750 tutarındadır.

