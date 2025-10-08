Riot Games şirketinde in United States Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı P1 için year başına $140K ile P4 için year başına $292K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $215K tutarındadır. Riot Games şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
P1
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
$292K
$228K
$7K
$57.9K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
