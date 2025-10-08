Riot Games şirketinde in United States Backend Yazılım Mühendisi tazminatı P1 için year başına $133K ile P5 için year başına $430K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $282K tutarındadır. Riot Games şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***