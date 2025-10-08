Şirket Dizini
Riot Games
Riot Games UX Tasarımcısı Maaşlar

Riot Games şirketinde in United States UX Tasarımcısı tazminatı P4 için year başına $237K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $150K tutarındadır. Riot Games şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$237K
$200K
$0
$36.5K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Kariyer seviyeleri nelerdir Riot Games?

SSS

Riot Games şirketindeki in United States UX Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $277,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Riot Games şirketinde UX Tasarımcısı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $200,000 tutarındadır.

