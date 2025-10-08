Riot Games şirketinde in United States Technical Accountant tazminatı P3 için year başına $179K ile P4 için year başına $246K arasında değişmektedir. Riot Games şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$179K
$148K
$0
$30.6K
P4
$246K
$219K
$0
$26.8K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
