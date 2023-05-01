Rhumbix Maaşlar

Şirket Dizini
Rhumbix şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $150,750 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $187,060 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Rhumbix. Son güncellenme: 11/29/2025

Ürün Tasarımcısı
$151K
Yazılım Mühendisi
$187K
Rhumbix şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $187,060 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Rhumbix şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $168,905 tutarındadır.

