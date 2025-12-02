Şirket Dizini
Reprise
Reprise Pazarlama Maaşlar

Reprise şirketinde in Russia ortalama Pazarlama toplam tazminatı year başına RUB 3.33M ile RUB 4.75M arasında değişmektedir. Reprise şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$48.9K - $57.2K
Russia
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$42.6K$48.9K$57.2K$60.8K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Reprise?

SSS

Reprise şirketindeki in Russia Pazarlama pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam RUB 4,752,882 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Reprise şirketinde Pazarlama rolü in Russia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat RUB 3,331,079 tutarındadır.

