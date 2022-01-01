Şirket Dizini
Replicated Maaşlar

Replicated şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $170,000 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $245,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Replicated. Son güncellenme: 10/25/2025

Yazılım Mühendisi
Median $170K
Satış Mühendisi
$216K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$245K

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Replicated şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (1.04% dönem başına)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (1.04% dönem başına)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (1.04% dönem başına)

SSS

Replicated şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $245,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Replicated şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $215,761 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar