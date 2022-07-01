Şirket Dizini
Replicant
Replicant Maaşlar

Replicant şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $73,738 toplam tazminattan üst seviyede Satış Mühendisi için $306,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Replicant. Son güncellenme: 8/29/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $103K
Ürün Tasarımcısı
$84.3K
Ürün Müdürü
$251K

Satış
$73.7K
Satış Mühendisi
$306K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$139K
Çözüm Mimarı
$84.1K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Replicant şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

