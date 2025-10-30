Şirket Dizini
Renaissance Learning şirketinde in United States ortalama Program Müdürü toplam tazminatı year başına $61.2K ile $85.7K arasında değişmektedir. Renaissance Learning şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$66.2K - $77K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$61.2K$66.2K$77K$85.7K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SSS

Renaissance Learning şirketindeki in United States Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $85,680 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Renaissance Learning şirketinde Program Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $61,200 tutarındadır.

