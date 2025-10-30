Şirket Dizini
Remitly
Remitly İşe Alım Uzmanı Maaşlar

Remitly şirketinde in United States ortalama İşe Alım Uzmanı toplam tazminatı year başına $105K ile $144K arasında değişmektedir. Remitly şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$114K - $135K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$105K$114K$135K$144K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Remitly şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

Remitly şirketindeki in United States İşe Alım Uzmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $143,750 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Remitly şirketinde İşe Alım Uzmanı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $105,000 tutarındadır.

