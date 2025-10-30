Şirket Dizini
Remitly şirketinde in Israel ortalama Finansal Analist toplam tazminatı year başına ₪313K ile ₪445K arasında değişmektedir. Remitly şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₪354K - ₪403K
Israel
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₪313K₪354K₪403K₪445K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Remitly şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

Remitly şirketindeki in Israel Finansal Analist pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₪444,725 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Remitly şirketinde Finansal Analist rolü in Israel için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₪312,815 tutarındadır.

