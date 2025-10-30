Şirket Dizini
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Teknik Program Müdürü Maaşlar

Reliance Industries Limited şirketinde in India ortalama Teknik Program Müdürü toplam tazminatı year başına ₹4.4M ile ₹6M arasında değişmektedir. Reliance Industries Limited şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹4.71M - ₹5.69M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹4.4M₹4.71M₹5.69M₹6M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Reliance Industries Limited?

SSS

Reliance Industries Limited şirketindeki in India Teknik Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹6,001,948 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Reliance Industries Limited şirketinde Teknik Program Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹4,397,979 tutarındadır.

