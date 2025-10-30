Şirket Dizini
REI Systems
REI Systems Risk Sermayedarı Maaşlar

REI Systems şirketinde in United States ortalama Risk Sermayedarı toplam tazminatı year başına $128K ile $179K arasında değişmektedir. REI Systems şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

$138K - $161K
$128K$138K$161K$179K
REI Systems şirketindeki in United States Risk Sermayedarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $178,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
REI Systems şirketinde Risk Sermayedarı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $127,500 tutarındadır.

