Regus Maaşlar

Regus şirketinin maaşları alt seviyede Emlak Müdürü için yıllık $37,253 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $125,625 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Regus. Son güncellenme: 10/25/2025

Ürün Müdürü
$126K
Emlak Müdürü
$37.3K
Satış
$53.3K

SSS

Regus şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $125,625 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Regus şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $53,265 tutarındadır.

