Regrow Maaşlar

Regrow şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için yıllık $132,098 toplam tazminattan üst seviyede İnsan Kaynakları için $223,875 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Regrow. Son güncellenme: 10/25/2025

İnsan Kaynakları
$224K
İK Uzmanı
$159K
Yazılım Mühendisi
$136K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
$132K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Regrow şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $223,875 tazminatla İnsan Kaynakları at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Regrow şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $147,668 tutarındadır.

