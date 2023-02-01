Şirket Dizini
Regalix
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Regalix Maaşlar

Regalix şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $3,649 toplam tazminattan üst seviyede Veri Analisti için $9,563 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Regalix. Son güncellenme: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Müşteri Hizmetleri
$3.6K
Veri Analisti
$9.6K
Yazılım Mühendisi
$7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Regalix şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $9,563 tazminatla Veri Analisti at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Regalix şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $6,978 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Regalix için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Netflix
  • LinkedIn
  • Airbnb
  • Microsoft
  • Roblox
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar