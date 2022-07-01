Reflex Media Maaşlar

Reflex Media şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $31,115 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimi Müdürü için $155,775 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Reflex Media . Son güncellenme: 10/25/2025