REEF Maaşlar

REEF şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $72,000 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $225,106 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: REEF. Son güncellenme: 11/14/2025
20%
YIL 1
20%
YIL 2
20%
YIL 3
20%
YIL 4
20%
YIL 5
REEF şirketinde, Options 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 2nd-YIL (1.67% aylık)
20% hak ediş süresi 3rd-YIL (1.67% aylık)
20% hak ediş süresi 4th-YIL (1.67% aylık)
20% hak ediş süresi 5th-YIL (1.67% aylık)
