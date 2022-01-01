Şirket Dizini
REEF
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

REEF Maaşlar

REEF şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $72,000 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $225,106 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: REEF. Son güncellenme: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
İş Analisti
Median $72K
Ürün Müdürü
Median $85K
Proje Müdürü
$113K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Satış
$225K
Yazılım Mühendisi
Median $80K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

20%

YIL 1

20%

YIL 2

20%

YIL 3

20%

YIL 4

20%

YIL 5

Hisse Türü
Options

REEF şirketinde, Options 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 2nd-YIL (1.67% aylık)

  • 20% hak ediş süresi 3rd-YIL (1.67% aylık)

  • 20% hak ediş süresi 4th-YIL (1.67% aylık)

  • 20% hak ediş süresi 5th-YIL (1.67% aylık)

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşime geçmek, kariyer ipuçları almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

REEF şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $225,106 tazminatla Satış at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
REEF şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $85,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    REEF için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • LogicGate
  • Mindbody
  • Chenega
  • Saviynt
  • Smarsh
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar