Reddit şirketinde in United States Ürün Müdürü tazminatı IC1 için year başına $384K ile IC5 için year başına $445K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $478K tutarındadır. Reddit şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
IC1
$384K
$184K
$200K
$0
IC2
$234K
$193K
$40.8K
$0
IC3
$211K
$182K
$29.3K
$0
IC4
$316K
$210K
$106K
$0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
100%
YIL 1
Reddit şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 1 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
100% hak ediş süresi 1st-YIL (100.00% yıllık)
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Reddit şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Reddit şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
