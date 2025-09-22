Şirket Dizini
Reddit
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Mali Analист

  • Tüm Mali Analист Maaşları

Reddit Mali Analист Maaşlar

Reddit şirketinde in United States Mali Analист tazminat paketi medyanı year başına $140K tutarındadır. Reddit şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Medyan Paket
company icon
Reddit
Finance Analyst
hidden
Yıllık toplam
$140K
Seviye
-
Temel maaş
$140K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Reddit?
Reddit logosu

$20K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

100%

YIL 1

Reddit şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 1 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 100% hak ediş süresi 1st-YIL (100.00% yıllık)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Reddit şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Reddit şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Mali Analист tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Reddit şirketindeki in United States Mali Analист pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $225,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Reddit şirketinde Mali Analист rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $140,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Reddit için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar