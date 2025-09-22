Şirket Dizini
Reddit
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • İş Operasyonları

  • Tüm İş Operasyonları Maaşları

Reddit İş Operasyonları Maaşlar

Reddit şirketinde ortalama İş Operasyonları toplam tazminatı year başına $221K ile $308K arasında değişmektedir. Reddit şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$237K - $279K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$221K$237K$279K$308K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha İş Operasyonları maaş bilgisis için Reddit kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Reddit logosu

$20K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.


Hak Ediş Takvimi

100%

YIL 1

Reddit şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 1 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 100% hak ediş süresi 1st-YIL (100.00% yıllık)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Reddit şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Reddit şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış İş Operasyonları tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Reddit şirketindeki İş Operasyonları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $307,827 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Reddit şirketinde İş Operasyonları rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $221,004 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Reddit için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar