Reckitt Maaşlar

Reckitt'nin maaş aralığı, alt uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık toplam ücrette $14,462'den üst uçta Satış için $492,450'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Reckitt. Son güncelleme: 8/21/2025

$160K

Pazarlama
Median $161K
Muhasebeci
$127K
İş Analisti
$20.2K

Veri Analisti
$33.1K
Finansal Analist
$28.1K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$14.5K
Yönetim Danışmanı
$85.4K
Makine Mühendisi
$187K
Ürün Yöneticisi
$114K
Proje Yöneticisi
$31.9K
Satış
$492K
Yazılım Mühendisi
$161K
Çözüm Mimarı
$102K
Teknik Program Yöneticisi
$93.2K
SSS

Den høyest betalende rollen rapportert hos Reckitt er Satış at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $492,450. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Reckitt er $97,799.

