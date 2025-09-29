Şirket Dizini
realtor.com
  • Maaşlar
  • Ürün Tasarımcısı

  • Tüm Ürün Tasarımcısı Maaşları

realtor.com Ürün Tasarımcısı Maaşlar

realtor.com şirketinde in United States Ürün Tasarımcısı tazminat paketi medyanı year başına $179K tutarındadır. realtor.com şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Medyan Paket
company icon
realtor.com
Product Designer
hidden
Yıllık toplam
$179K
Seviye
hidden
Temel maaş
$162K
Stock (/yr)
$0
Prim
$16.2K
Şirketteki yılı
0-1 Yıl
Deneyim yılı
11+ Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir realtor.com?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
SSS

realtor.com şirketindeki in United States Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $220,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
realtor.com şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $171,400 tutarındadır.

