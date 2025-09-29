realtor.com şirketinde in United States Veri Bilimci tazminatı T2 için year başına $141K ile T5 için year başına $196K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $181K tutarındadır. realtor.com şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
