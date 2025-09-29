Şirket Dizini
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Proje Müdürü Maaşlar

Realtek Semiconductor şirketinde in Taiwan Proje Müdürü tazminat paketi medyanı year başına NT$3.42M tutarındadır. Realtek Semiconductor şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Medyan Paket
company icon
Realtek Semiconductor
Project Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Yıllık toplam
NT$3.42M
Seviye
8
Temel maaş
NT$1.9M
Stock (/yr)
NT$0
Prim
NT$1.52M
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
14 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

SSS

Realtek Semiconductor şirketindeki in Taiwan Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam NT$5,207,790 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Realtek Semiconductor şirketinde Proje Müdürü rolü in Taiwan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat NT$3,308,468 tutarındadır.

