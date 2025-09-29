Şirket Dizini
Realtek Semiconductor
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Realtek Semiconductor Hukuk Maaşlar

Realtek Semiconductor şirketinde in Taiwan ortalama Hukuk toplam tazminatı year başına NT$1.96M ile NT$2.85M arasında değişmektedir. Realtek Semiconductor şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

NT$2.23M - NT$2.59M
Taiwan
Yaygın Aralık
Olası Aralık
NT$1.96MNT$2.23MNT$2.59MNT$2.85M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

NT$5.08M

Hakkını Al, Kandırılma

Kariyer seviyeleri nelerdir Realtek Semiconductor?

SSS

Realtek Semiconductor şirketindeki in Taiwan Hukuk pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam NT$2,850,730 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Realtek Semiconductor şirketinde Hukuk rolü in Taiwan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat NT$1,964,369 tutarındadır.

