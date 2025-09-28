Şirket Dizini
RealPage Çözüm Mimarı Maaşlar

RealPage şirketinde in United States Çözüm Mimarı tazminat paketi medyanı year başına $127K tutarındadır. RealPage şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Medyan Paket
company icon
RealPage
Application Architect
Dallas, TX
Yıllık toplam
$127K
Seviye
E13
Temel maaş
$122K
Stock (/yr)
$0
Prim
$5K
Şirketteki yılı
12 Yıl
Deneyim yılı
19 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir RealPage?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

RealPage şirketindeki in United States Çözüm Mimarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $185,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
RealPage şirketinde Çözüm Mimarı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $127,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    RealPage için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

