REA Group
  Yazılım Mühendisliği Müdürü

  Tüm Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşları

REA Group Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

REA Group şirketinde in Australia Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına A$205K tutarındadır. REA Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Medyan Paket
company icon
REA Group
Software Engineering Manager
Melbourne, VI, Australia
Yıllık toplam
A$205K
Seviye
Lead Developer
Temel maaş
A$175K
Stock (/yr)
A$13.1K
Prim
A$16.5K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir REA Group?

A$249K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
SSS

REA Group şirketindeki in Australia Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam A$335,240 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
REA Group şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Australia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat A$192,062 tutarındadır.

