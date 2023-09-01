Şirket Dizini
REA Group
REA Group Maaşlar

REA Group'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Tasarımcısı için yıllık toplam ücrette $76,389'den üst uçta Çözüm Mimarı için $144,619'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. REA Group. Son güncelleme: 8/24/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $106K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Ürün Yöneticisi
Median $127K
Ürün Tasarımcısı
Median $76.4K

Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $131K
Veri Analisti
$100K
Veri Bilimcisi
$119K
Çözüm Mimarı
$145K
SSS

REA Group'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $144,619 ücretle Çözüm Mimarı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
REA Group'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $119,100'dır.

