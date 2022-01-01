Şirket Dizini
RBC Maaşlar

RBC şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $36,123 toplam tazminattan üst seviyede Personel Şefi için $201,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: RBC. Son güncellenme: 10/25/2025

Yazılım Mühendisi
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

iOS Mühendisi

Frontend Yazılım Mühendisi

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

DevOps Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

İş Analisti
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Ürün Müdürü
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Veri Bilimci
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Mali Analист
Median $64.3K

Risk Analyst

Ürün Tasarımcısı
PL08 $77.1K
PL07 $102K

UX Tasarımcısı

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $127K
Veri Analisti
Median $57.7K
Proje Müdürü
Median $71.1K
Yatırım Bankacısı
Median $75.1K
Çözüm Mimarı
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
UX Araştırmacısı
Median $86.7K
Aktüer
Median $68.7K
Muhasebeci
Median $71K
İş Operasyonları
Median $51.1K
Müşteri Hizmetleri
Median $38K
Pazarlama
Median $101K
Satış
Median $36.1K
Program Müdürü
Median $138K
İş Operasyonları Müdürü
Median $99K
Teknik Program Müdürü
Median $100K
Veri Bilimi Müdürü
Median $82.1K
İdari Asistan
$38.3K
İş Geliştirme
$44.7K
Personel Şefi
$201K
Kurumsal Gelişim
$110K
Grafik Tasarımcı
$48.9K
İnsan Kaynakları
$200K
Hukuk
$56.8K
Yönetim Danışmanı
$44.4K
Pazarlama Operasyonları
Median $69.5K
Ortak Müdürü
$113K
Ürün Tasarım Müdürü
$164K
Teknik Yazar
$45.2K
Toplam Ödüller
$95.6K
Girişim Sermayedarı
$121K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

RBC şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

RBC şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $201,000 tazminatla Personel Şefi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
RBC şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $79,163 tutarındadır.

